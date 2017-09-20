В Тюмени стартовал нефтегазовый форум

VIII нефтегазовый формум проходит в Тюмени. В течение двух дней эксперты и представители российских и зарубежных компаний будут обсуждать перспективы развития нефтегазовой отрасли России. Тема нынешней встречи – "Модернизация ТЭК: инновации и инвестиции".

Как отметил модератор пленарной сессии, данная тема неслучайно обсуждается именно в Тюменской области. Регион по праву может претендовать на роль нефтегазового кластера, здесь много передовых институтов, промышленный предприятий по производству оборудования для отрасли и является центром нефтегазовой мысли.

В форуме участвует около двух тысяч экспертов из ведущих стран мира – представителей профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, производителей нефтегазового оборудования и нефтесервиса, научно-исследовательских организаций России и зарубежных стран.

На первом заседании министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской анонсировал разработку стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации на период до 2035 года, которая призвана ответить на вызовы, а также задать отраслевые приоритеты.

По словам министра, основными стратегическими направлениями отрасли сегодня являются поиски и разведка крупных месторождений в доказанных продуктивных комплексах Восточной Сибири, а также на севере Западной Сибири; разведка новых перспективных комплексов в нижних глубоких этажах Западно-Сибирской плиты, Восточно-Сибирской платформы, Прикаспийской впадины и др.; геологическое изучение арктического и дальневосточного шельфов, а при улучшении внешней конъюнктуры их активное освоение; целенаправленное стимулирование недропользователей к поискам и освоению мелких месторождений в действующих провинциях; создание условий и нормативной базы для активного вовлечения в освоение нетрадиционных источников УВС (баженовская свита Западной Сибири и др.); стимулирование геологоразведки в регионах Арктической зоны, поддержка новых проектов, которые должны обеспечить развитие Северного морского пути, сообщает пресс-служба тюменского губернатора.

"С учетом последних результатов геолого-поисковых работ наиболее приоритетными задачами в области поисков и разведки месторождений нефти и газа остаются поиски месторождений в высокоперспективных районах Западной Сибири (Гыдано-Хатангская зона) и Лено-Тунгусской провинции, а также в глубокозалегающих горизонтах Волго-Урала, Прикаспия и Западной Сибири. Мы также нацелены на стимулирование освоения глубоких горизонтов известных нефтегазоносных бассейнов – доюрского комплекса Западной Сибири и глубоких палеозойских горизонтов Прикаспийской впадины", - сообщил Сергей Донской.

С докладами о развитии и перспективах компаний также выступили заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, президент компании "Шлюмберже" по России и Центральной Азии Сайг Гёкхан, член правления "ЛУКОЙЛ" Азат Шамсуаров, заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть" Вадим Яковлев, первый заместитель гендиректора ОАО "Сургутнефтегаз" Александр Буланов и гендиректор "Уватнефтегаза" Евгений Задорожный.