Тюменский нефтегазовый форум посетят иностранные гости

На участие в VIII Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет в столице области 20-21 сентября, заявились представители как минимум шести иностранных государств.

Чтобы сделать пребывание иностранных гостей форума наиболее эффективным, для них готовятся отдельные программы, включая встречи с официальными лицами и представителями деловых кругов региона, посещение предприятий и учреждений, сообщили в пресс-службе губернатора.

Форум в Тюмени планируют посетить: второй секретарь политического отдела Посольства Швеции в г.Москве Конрад Рикардсон, генеральный

консул США в г. Екатеринбурге д-р Пол Картер и консул по вопросам политики и экономики Майкл Ритчи, генеральный консул Великобритании в г.Екатеринбурге Мартин Феннер и профессор университета Кренфилда Джейн Риксон, заместитель генерального консула КНР в г.Екатеринбурге Ху Бинь и консул по науке и технике Чжан Сяодун, вице-президент компании Emerson в Европе Трэвис Хескет (США), исполнительный директор компании Aхandis Мартин Кульман и руководитель проектов Марина Евдокимова (Германия), генеральный директор центра предпринимательства StarTAU Елена Донец (Израиль).

Кстати, о развитии внешнеэкономических связей Тюменской области красноречиво свидетельствуют статданные. По сведениям Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Тюменской области (без учета автономных округов) в январе-июне 2017 года составил 1 952 млн. долл. США, что в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.