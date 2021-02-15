Тюменцам презентуют фирменный стиль города

В Тюмени презентация и обсуждение обновленного фирменного стиля города состоится 17 февраля в 18:00 в "Конторе пароходства".
Разработчик и руководитель студии бренд-дизайна "Лайтшоп" Александр Назаров представит проект брендбука Тюмени – логотипы, фирменную символику. Дизайнеры разработали айдентику города: внешний вид уличных указателей, навигаторов, табличек на дома.
"Это будет особенно интересно, поскольку 2021 год для Тюмени юбилейный — ей исполняется 435 лет", — отметили в пресс-службе администрации Тюмени.
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