Тюменцы могут поучаствовать в федеральной программе Rurban Creative Lab

Урбанистов, архитекторов, дизайнеров и активных жителей Тюменской области приглашают к участию в федеральной программе Rurban Creative Lab. До конца 2021 года они смогут открыть в регионе три креативных кластера

Rurban Creative Lab — программа по преобразованию городских и сельских территорий в креативные кластеры, созданную под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ). Заявки принимаются до 15 февраля включительно, участие в программе бесплатное.

Программа Rurban Creative Lab пройдет в два этапа:

— с 15 февраля по 14 марта состоится онлайн-марафон, где будут отработаны основные составляющие формулы успеха креативной территории: инфраструктура, сообщества и стейкхолдеры, бизнес-процессы и многое другое. Итогом онлайн-марафона станет отбор десяти команд - региональных продюсерских центров, которые получат возможность принять участие в очной части лаборатории и вместе с экспертами запустить в своих регионах креативные кластеры.

— с 22 марта по 26 сентября мероприятия Rurban Creative Lab пройдут в очной форме. Каждый региональный продюсерский центр запустит три креативных кластера трёх разных типов на трех разных территориях.

Участники Rurban Creative Lab получат возможность окунуться в мир креативных индустрий своего региона, разработать финансовую и бизнес-модели развития объекта, повысить уровень профессиональных компетенций, стать частью команды продюсерских центров или команд, управляющих креативными кластерами.