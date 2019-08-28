Разработчики запустили мобильное приложение для Тюменского нефтегазового форума

18:00 27 августа 2019
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Участники Тюменского нефтегазового форума смогут более эффективно выстроить свою работу на форуме благодаря мобильному приложению ТНФ-2019. Бесплатное приложение работает на iOS и Android.

Приложение позволяет ознакомиться с программой форума, оставить индивидуальное расписание посещения выступлений, получить информацию о спикерах и задать им вопрос, знакомиться и общаться в чате с другими участниками, получать уведомления от организаторов форума и делиться фотографиями с мероприятия, сообщает пресс-служба форума.

По информации официального сайта, на форум уже зарегистрировались 1102 участника. В этом году он проходит в десятый раз. Основные мероприятия запланированы на 17-19 сентября.

Теги: IT , мобильное приложение , нефть и газ , форумы
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