Участники ТНФ-2019 рассказали, в чем видят перспективы нефтегазовой отрасли

В России велики запасы углеводордов, однако чтобы их добыча была экономически выгодной, нужно внедрять новые технологии, нужны высококвалифицированные кадры и научные разработки. Об этом после пленарной сессии "Будущее газовой отласли" на пресс-подходе собщили участники Тюменского нефтегазового форума.

В частности, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рассказал, каке зстоят перед промышленными полигонами, которые создаются для обкатки технологий для нефиегазвого сервиса.

"В первую очередь это направение должно активно развиваться с точки зрения трудно извлекаемых запасов - ТРИЗ. Мы о ним очень много говорим, но пока, к сожалению, очень мало делаем с точки зрения государства. Мне очень хочется, чтобы эти полигоны стали хорошей площадкой для новой науки, новой добычи, новой цифровой нефти и газа. У нас уже есть места, где созданы инфрастуктуры, где мы имеем большое колиство месторожений, которые еще способны давать стране и нефть, и газ многие годы. Однако добывать эти полезные ископемые становится все тяжелее. Нужно нуачиться это делать".

Кобылкин акцентировал внимание и социальном аспекте этой задачи: " Я всегда ориентируюсь на нефтегазовые компании, на те научные центры, которые у них существуют. Эти центры говорят о том, что перспектива месторождений еще очень велика. И нужно сделать так, чтобы ископаемые добывать как можно больший период времени. Это наша основная задача, над которой нам всем придется поработать: и Минприроды, и губернаторам, потому что здесь серьезный социалный пласт: огромное количесто нефтегазовых городов, населенных пунктов, котрые созданы за годы добычи полезных искомпаемых. Мы должны максимально об этом подумать".

О роли в тюменско области в освоении недр рассказал губернатор Александр Моор:

"Сегодня все эксперты подтвердили, что у газа - хорошее будущее, при этом отметили, в каких условиях будет развиваться отрасть. Роль Тюменской области мы видим как интеллектуального центра: так исторически сложилось, что Тюмень является центром науки и научных исследований потому что сегодня эффективным на рынке газа будет тот, кто использует современные технологии, проще говоря - нужно работать на себестоимость. Тюмень всегда была и будет инновационным центром, будет производить современные продукты и технологии, готовить кадры, ктотрые будут эти новации придумывать. Во многом ради этого мы и создаем с коллегами из Югры и Ямала научно-образовательный центр. Важными темами в нем станут Аоктика, технологии для Арктики, цифровая трансформация нефтегазовой отрасли".

Тюмень была и будет производственным и инетллектуальным центром, который обеспечит решение задач, стоящих перед газовой и нефтяной отраслью, уверен глава региона.

Помощник руководителя Администрации президента Российской Федерации Кирилл Молодцов овтетил на вопрос журналистов по импортозамещению.

"В 2014 году, когда активно началась программа импортазамещения, у нас было выделено пордка 380 технологий, которые для нас важны. Сейчас с Минэнерго и Минпромом обсуждали вопросы, связанные с тем, какие технологии у нас впреди, какие проскальзывают. Есть вопросы, есть прорывы, есть необходимость перехода с уровня технических решений, которые реализованы машиностроительными компаниями на уровне опытно-промышленной эксплуатации, сообственно внедрения, - отметил Молодцов. - Некоторые особо важные технологии, например роторные управляемые системы бурения, требуют еще какого-то времени для внедрения. Вот эту задачу и будем сейчас решать. Технологий много, позитивных прорывов тоже много, в том числе и на высокотехнологичных уровнях, производсве чипового оборудования. Теперь это важно внедрить в отрасль".

Кирилл Молодцов отметил, что на проходящей в дни ТНФ выставке неплохо представлены резиденты "Сколково", и пожелал, чтобы в Тюмени сколковский плацдарм стал еще больше.

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин считает важым синхронизировать запрос отрасли с тем, что дает отечесвенная промышленность.

"Между Минэнерго и Минпромом создано два центра компетенций технологического развития и импортозамещения, которые координируют возможности промышленности и непосредсвенно отраслевой заказ на те же роторные управляемые системы. Нужно чтобы это не было некой условной темой, которая разрабатывается в отрыве от потребностей. Важно, чтобы каждый мониторил этап, чтобы отрасть видела, что делается, и могла вносить коррективы, - считает Сорокин. - Есть большой пласт фундаментальных наработок, которые еще не воплотились в железе или не реализованы в конструкторских образцах. Думаю, в течение двух-трех лет, за счет консолидации отраслегого заказа и понимания, какй рынок есть у производстелей, удастся по ключевым технологиям и направлениям создать эти образцы, отдать их на тестирование, опробирование в отрасль, чтобы потом запускать в серию. Но это можно делать только объедив усилия между ведоствами и между отраслями, чтобы это не было выброшенное время и деньги, чтобы образец действительно был востребован".

Ползуясь случаем, Павел Сорокин пригласил всех на Российскую энергетическую неделю, в рамках которой в Москве и Санкт-Петербурге будут представлены примеры сложного технологического оборудования, кторое сейчас готовится по программе импортозамещения.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал об ожидаемом экономиеском эффекте от реализации проекта Арктик СПГ-2.

"Проект Арктик СПГ-2 даст мультипликативный эффект: это новые рабочие места, налоги, социальные проекты. На производстве будут постоянно задействованы 2,5 тысячи работников. Мы ожидаем, что большая часть из них - это будут жители округа. На примере проекта Ямал СПГ мы видим, что управленческий костяк там составляют ямальцы. В плане налоговых поступлений эффект будет очень большой. Проект оценивается в сумму более триллиона рублей по инвестициям, его текущая оценка – 20 млрд долларов. Самое главное, что на Ямале реализуются крупнейшие проекты, которые направлены на решение поставленных президентом России задач. Запуск Арктик СПГ-2 - это существенный вклад в увеличение грузопотока по Северному морскому пути: проект обеспечит свыше 20 млн тонн из целевых 80. Арктик СПГ-2 даст эффект для развития промышленного потенциала страны. Мы уже видим, что в Мурманской области строится большой судостроительный комплекс в Белокаменке: это инвестиции и тысячи рабочих мест. Заказы, в том числе на создание судов, размещаются на Дальнем Востоке. Большая задача стоит по импортозамещению оборудования. Мы видим, как предприяия с Нижнего Новгорода, Свердловской области - порядка 50 регионов получили заказы благодаря Ямал СПГ. Зная задачи по импортоазмещению на этом проекте, уверен, что эффект будет еще больше. Это очень важный для экономики страны проект, который будет давать и налоговые доходы, и общий эффект для развития".

В завершение пресс-подхода Дмитрий Кобылкин поделился впечатлением о Тюменском нефтегазовом форуме: "Мне есть с чем сравнить: я побывал на различных площаках форумов, производстенных объектах. И хочу сказать, что Тюменская область развивается очень хорошо, в последние годы особенно. Я смотрю, что наука идет впереди и инновации появляются. Важно, что и иностранные компании видят перспективу в развитии области, потому что это сегодня особо актуально".