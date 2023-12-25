В научно-техническом центре Новатэка официально сдали вторую очередь инвестпроекта

Административно-офисное здание ООО "НОВАТЭК НТЦ" открыли в Тюмени в воскресенье, 24 декабря, в церемонии приняли участие председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Моор отметил, что фактически проект по созданию научно-технического центра Новатэка в Тюмени завершен, так как строительство большого комплекса предполагало две очереди. Для Тюмени и в целом региона он имеет особое значение:

Тюмень в своей истории всегда была, есть, я надеюсь, останется городом, через который идёт освоение богатств Западной Сибири. Города, где концентрируется научная мысль, где рождаются новые технологические решения. Появление научно-технического центра компании подтверждает это обстоятельство и делает Тюмень, Тюменскую область в этом направлении ещё сильнее. Для нас важен НТЦ сам по себе как большой инвестиционно ёмкий проект. Но важно и то, что здесь будет создано больше тысячи высокотехнологичных, с достойной оплатой рабочих мест.

По мнению губернатора, этот инвестрроект - серьёзный сигнал для всех компаний, которые работают в нефтегазовой сфере: "Когда такие мировые лидеры, как " Новатэк", доверяют Тюмени - значит, здесь нужно формировать научно-технологические центры для всех остальных".

Леонид Михельсон также отметил историческое значение Тюмени в освоении месторождений Западной Сибири - в городе располагались проектные и научно-исследовательские институты. Уход с российского рынка иностранных подрядчиков и ведущих зарубежных компаний стимулирует выработку новых компетенций и технологий:

Геологическая служба с самого начала была в приоритете. Создавала то, что позволило Новатэку встать на ноги. ... Перед вами стоит вызов в том, что в России было много иностранных подрядчиков, их практически не осталось. Больше по количеству компетенций, больше по количеству по профессионализму мы ожидаем, чтоб будет рождаться здесь, у вас, в вашем коллективе. Тюмень, когда я начинал работать в 1977 году, была центром. Руководство все было здесь, были все проектные институты, научные. Все эти функции опять возвращаются в Тюмень.

ООО "Новатэк НТЦ" занимается 18 видами деятельности, в том числе геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Задачей НТЦ является научное, инженерное и экспертное обеспечение производственной деятельности предприятий группы на всех стадиях работ. В 2022 году введен в эксплуатацию собственный лабораторно-исследовательский центр для обеспечения экспериментальными данными процессов моделирования и проектирования геологоразведочных работ, разработки месторождений, добычи и переработки нефти и газа.

В центре действуют лаборатории по полному циклу исследований горных пород, проб углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин, интенсификации притока, исследования компонентов окружающей среды. Собственными силами теперь выполняются исследования, которые ранее могли выполнять только зарубежные подрядчики. Парк оборудования в Лабораторно-исследовательском центре широко представлен российскими образцами, не уступающими по качеству зарубежным аналогам. Имеющееся импортное оборудование эффективно обслуживается силами собственной службы технической поддержки или российских поставщиков без привлечения зарубежных компаний.

Генеральным проектировщиком объектов стала Мастерская архитектора Табанакова. Генподрядчиком на строительстве выступил "Мостострой-11" - на церемонии открытия глава предприятия Николай Руссу вручил символический ключ генеральному директору ООО "Новатэк НТЦ" Владимиру Соловьеву.

Проект реализован за счет средств компании, государственное финансирование не привлекалось. Общий объем инвестиций в проект - 16,05 млрд рублей, создано 1 230 рабочих мест. Со стороны правительства области оказывалось сопровождение проекта: подобран и предоставлен земельный участок, подведены нужные инженерные коммуникации, оказана помощь в получении разрешения от Ростехнадзора по вводу в эксплуатацию и всем допускам, а также по строительству подъездной дороги.