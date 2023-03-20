Тюменская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по зарплатам в разных отраслях

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов РФ по зарплатам в различных отраслях, лидирует в нем Москва, Тюменская область на 10 месте.

По данным агентства, самые высокие зарплаты в регионах в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и финансовых услуг.

В Москве в банковской сфере и сфере финансовых услуг средняя зарплата равна 224 тысячам рублей, в Сахалинской области, занявшей второе место, в добывающей отрасли платят в среднем около 223 тысяч рублей в месяц. На Ямале, в рейтинге он третий, в сфере добычи нефти и газа - 200. В Тюменской области самые большие зарплаты в добывающей отрасли, в среднем размер зарплаты равен 140 тысячам рублей.

В аутсайдерах рейтинга - Мордовия и Калмыкия, самые высокие зарплаты в этих регионах - на госслужбе.