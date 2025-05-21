Тюменская область на 6 месте по зарплатным предложениям для риелторов в РФ

В крупных городах России растет не только выбор жилья на сервисе "Авито Недвижимость", но спрос на риелторов. Согласно данным "Авито Работы", в I квартале 2025 года Тюменская область заняла шестое место по уровню зарплатных предложений для риелторов: в среднем кандидату на должность предлагают 133 467 руб/мес. - больше на 18% чем год назад.

Важно учитывать, что доход риелторов не фиксирован и зависит от закрытых сделок. Основной заработок специалистов — процент от суммы сделки, а также доля от комиссии агентства. Дополнительно риелторы могут получать бонусы от партнеров за подключение клиентов к ипотеке, страховкам и другим услугам. В вакансиях работодатели указывают зарплатные вилки с учетом максимальных значений возможного дохода.

Рост оплаты труда для риелторов в первую очередь связан с увеличением потребности в таких специалистах. По данным "Авито Недвижимости", с участием агентов заключается до 80% сделок, и эта доля продолжает расти.

Лидером по зарплатным предложениям является Москва, где кандидату в среднем готовы платить 166 443 руб/мес (+1%), на втором месте — Санкт-Петербург с оплатой труда в 164 213 руб/мес (+8%), на третьем - Краснодарский край с 159 593 руб/мес (+18%). В Татарстане риелторам при трудоустройстве предлагают в среднем 152 024 руб/мес, что на 29% больше, чем год назад. В топ-5 также вошла Ростовская область, где средние доходы риелторов достигли 149 798 руб/мес (+16% год к году).

В "Авито Работа" отмечают, что в среднем по России средние зарплатные предложения для риелторов выросли на 7% и достигли 128 737 руб/мес, а спрос на агентов по недвижимости за последний год больше всего вырос в Тульской (+50%), Амурской (+36%) и Калининградской областях (+29%).