Среднемесячная зарплата тюменцев превысила 89,3 тыс. рублей

По данным Росстата, Тюменская область показывает стабильный прирост по уровню зарплат. Так, в марте 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 89 тыс. 386 рублей. Согласно официальной статистике, это на 5,2% выше, чем годом ранее. Уровень на третьем месте в Уральском федеральном округе после ЯНАО и ХМАО-Югры, где начисляли 167 тыс. 537 руб. и 134 тыс. 480 руб. соответственно.

В Свердловской области работники в среднем зарабатывали 85 тыс. 190 руб., в Челябинской – 76 тыс. 980 руб., в Курганской - 68 тыс. 515 руб.

В целом в первом квартале 2025 года в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата увеличилась на 9,9%. И составила 86 тыс. 368 руб., - сообщает Вслух.ру.