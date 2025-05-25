Стало известно, кому в Тюменской области готовы платить самые высокие зарплаты

По данным регионального департамента труда и занятости населения, в Тюменской области открыто более 21,4 тыс. вакансий. В списке оказались военнослужащие, инженеры, менеджеры. Вакансии с самыми высокими зарплатами (в рублях):

275 000 — мастер буровой

226 000 — военнослужащий (рядовой и сержантский состав)

170 000 — прораб в промышленности

150 000 — геолог

142 781 — стрелок

137 900 — начальник службы в промышленности

130 000 — инженер по качеству; электромонтажник по освещению и осветительным сетям

127 000 — инженер по бурению

126 059 — инженер по ремонту

125 000 — наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

120 000 — менеджер по рекламе; коммерческий агент

109 420 — монтажник технологических трубопроводов.

Больше всего вакансий в Тюменской области в сфере строительства, образовании, науке, обрабатывающих производствах, АПК, транспортировке и хранении и т.д. В списке службы занятости 189 профессий для служащих и 148 рабочих специальностей.

Интерактивный сайт департамента в помощь соискателям и работодателям, - сообщает Вслух.ру.