Стало известно, кому в Тюменской области готовы платить самые высокие зарплаты

По данным регионального департамента труда и занятости населения, в Тюменской области открыто более 21,4 тыс. вакансий. В списке оказались военнослужащие, инженеры, менеджеры. Вакансии с самыми высокими зарплатами (в рублях):
275 000 — мастер буровой
226 000 — военнослужащий (рядовой и сержантский состав)
170 000 — прораб в промышленности
150 000 — геолог
142 781 — стрелок
137 900 — начальник службы в промышленности
130 000 — инженер по качеству; электромонтажник по освещению и осветительным сетям
127 000 — инженер по бурению
126 059 — инженер по ремонту
125 000 — наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
120 000 — менеджер по рекламе; коммерческий агент
109 420 — монтажник технологических трубопроводов.
Больше всего вакансий в Тюменской области в сфере строительства, образовании, науке, обрабатывающих производствах, АПК, транспортировке и хранении и т.д. В списке службы занятости 189 профессий для служащих и 148 рабочих специальностей.
Интерактивный сайт департамента в помощь соискателям и работодателям, - сообщает Вслух.ру.
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