103 тысячи рублей в месяц могут зарабатывать бетонщики в Тюменской области

В Тюменской области открыто 31 тыс. 185 вакансий, в том числе 3 тыс. 764 — в сфере строительства.

На стройках требуются рабочие. Организации примут 115 штукатуров и 108 каменщиков. Им готовы платить до 54 тыс. 273 руб. и до 77 тыс. 938 руб. соответственно.

Зарплаты бетонщиков будут достигать 103 тыс. рублей (нужно 112 специалистов), машинистов автомобильных кранов - 93 тыс. 516 рублей (21 специалист).

91 маляр может найти работу в Тюменской области и получать до 71 тыс. 609 рублей.

Инженеры по ремонту будут зарабатывать до 126 тыс. 059 руб. (есть 13 вакансий), прорабы в строительстве - 87 тыс. 917 руб. (23 вакансии), мастера строительных и монтажных работ — 80 тыс. 433 руб. (9 вакансий).

Кроме того, требуются два начальника участка в строительстве, им будут платить до 127 тыс. 350 руб., - сообщает Вслух.ру.