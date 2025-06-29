Поездка на море создает нагрузку на организм

Высокие температуры, повышенная влажность и интенсивное солнечное излучение создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Пациенты с артериальной гипертензией, стенокардией или сердечной недостаточностью могут ощутить ухудшение самочувствия, даже если их состояние долгое время было стабильным.

"Кроме того, морской отдых может быть опасен для людей с кожными заболеваниями.

Несмотря на антисептические свойства морской воды, ультрафиолетовое излучение и соленая вода могут как улучшить, так и ухудшить состояние кожи при псориазе, экземе или дерматитах. Индивидуальная реакция на такие условия может быть непредсказуемой, - рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. - Также в группе риска находятся пациенты с онкологическими заболеваниями. Ультрафиолетовое излучение является фактором риска для прогрессирования опухолей, особенно при раке кожи и молочной железы. Даже в стадии ремиссии решение о поездке к морю должно приниматься только после консультации с врачом".

Людям с заболеваниями щитовидной железы, особенно гипертиреозом, также стоит избегать морского отдыха из-за повышенного содержания йода в воздухе и воде, что может нарушить гормональный баланс.

Для людей с психическими расстройствами поездка на море может стать источником стресса, что усугубит симптомы. Им предпочтительнее выбирать более предсказуемую среду и умеренный климат, - сообщает АиФ-Тюмень.