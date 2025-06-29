Презентация нового этапа образовательной лаборатории "Семейный круг" прошла в Тюмени

В театральном центре "Космос" прошла презентация нового этапа образовательной лаборатории "Семейный круг". Этот проект предназначен для внедрения эффективных педагогических практик в семейную жизнь. Его участники – педагоги, дети, родители, бабушки и дедушки – будут обмениваться опытом, учиться понимать друг друга, сближаться и взаимодействовать через творчество, театр, игры и живое общение.

Лаборатория будет открываться новым образовательным этапом, на котором к проекту могут присоединяться новые участники. В мае тюменцы познакомились со сказкотерапией и разбором детской литературы. В июне сосредоточились на театре кукол и театре теней, в июле отработают методы форум-театра, в августе освоят игротехнику и театральные игры, а в сентябре изучат театр предмета и создание сценического реквизита. Октябрь станет завершающим месяцем. Участники творческой лаборатории научатся импровизировать и познакомятся с пластическим театром, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Мне с сыном очень понравилось все – и как организовано, и как педагоги заинтересованно подошли к своей работе, как душевно проходили наши занятия! Не ожидала, что сын так воодушевится, ведь я шла с ним туда для того, чтобы провести время вместе, сделать наши взаимоотношения более теплыми. Не ожидала, что он будет с нетерпением ждать каждого занятия. Я с удовольствием хожу в лабораторию. Интересно будет попробовать себя в театре, – комментирует участница первого этапа проекта Римма Козловская.