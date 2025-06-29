Как бороться с колорадским жуком, рассказал агроном

Как бороться с колорадским жуком, посоветовал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

Многие садоводы перед посадкой применили препараты для предпосевного протравливания, такие как Престиж. Чаще всего это эффективный метод, но иногда жук благополучно развивается на обработанных посадках. Это можно объяснить тем, что вам попался некачественный препарат или в результате многолетнего применения его, у жука выработалась устойчивость к данному веществу - резистентность. Кроме того, срок действия протравителя также ограничен, значит после окончания его жуку ничто не мешает спокойно заселить ваш картофель.

Если площадь культуры невелика, то можно бороться с вредителем механическим способом, то есть просто собирать имаго, личинок, обрывать листья с яйцекладкой. Если же такой возможности нет, то необходимо защитить растения с помощью инсектицидов. Можно применять различные химические препараты, например, Имидор или Актара, только нужно помнить, что необходимо строго следовать указаниям на упаковке препарата, соблюдать рекомендованные дозировки и соблюдать технику безопасности. Советую менять препараты раз в два-три года во избежание привыкания вредителя. Обращайте внимание именно на действующее вещество, а не на торговое наименование.

Другой вариант борьбы - это применение биологических препаратов, безвредных для людей и окружающей среды. Можно использовать битоксибациллин или фитоверм. Лично я использую последний в течение нескольких лет и результат получаю отличный. Рабочий раствор 4 мл препарата на 10 литров воды, расходуется на 1 сотку. Взрослого жука препарат не уничтожает, зато прекрасно избавляет от личинок всех возрастов. Еще одно важное свойство биопрепаратов - это отсутствие резистентности, - сообщает КП-Тюмень.