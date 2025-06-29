"Школу сервиса TNF" запускают в Тюмени

Промышленно-энергетический форум TNF запускает уникальный образовательный проект — "Школа сервиса TNF". Это первая в регионе программа, направленная на подготовку профессионалов для MICE-индустрии: будущих хостес, координаторов деловых площадок, сотрудников службы регистрации и волонтеров. Уже из первых выпускников планируется сформировать команду специалистов, готовых работать на мероприятиях федерального и международного уровня.

Проект начнется с кастинга 12 июля в Тюменском технопарке. Обучение в "Школе сервиса TNF" будет проходить под руководством экспертов отрасли. Программа включает широкий спектр тем: стандарты внешнего вида, искусство small talk, этикет регистрации гостей, стресс-менеджмент и многое другое. В финале курса участников ждет отбор в команду TNF и практические занятия на площадках форума, в отелях и аэропорту, - сообщает Пресс-служба TNF.

По словам Виктории Курашовой, руководителя департамента гостеприимства TNF, идея создания школы назревала давно: "Для гостя нет различий между подразделениями — каждый член команды становится лицом форума и послом бренда TNF. Именно поэтому мы стремимся готовить настоящих профессионалов — компетентных, внимательных и умеющих создавать атмосферу гостеприимства на самом высоком уровне".