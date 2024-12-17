Технологическое лидерство нефтегазовой отрасли станет темой форума TNF 2025

X Промышленно-энергетический форум TNF пройдет 15–18 сентября 2025 года в Тюмени. Центральная тема – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Такое решение принято на заседании организационного комитета под председательством министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, сообщает пресс-служба форума.

Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации:

TNF – главная отраслевая площадка для нефтегазовой промышленности России. Форум в Тюмени ежегодно становится местом обсуждения насущных для отрасли вопросов технологического суверенитета, стандартизации и сертификации российского оборудования, актуальных инструментов поддержки разработчиков. Решение этих задач позволит нам выйти на рынки дружественных стран Средней Азии и Ближнего Востока, обеспечив стране лидерство на международном уровне.

Отмечается, что в 2025 году деловая программа TNF будет сосредоточена на актуальных отраслевых вызовах, создании отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов и подготовке квалифицированных кадров для ТЭК.

На TNF эксперты традиционно обсуждают эффективные модели взаимодействия промышленности и нефтегазовых предприятий в среднесрочной перспективе. Если форум 2024 года был посвящен теме устойчивости российского ТЭК, то в следующем году участникам предстоит определить шаги для достижения технологического лидерства.

Форум состоится в очном формате. Подробности можно узнать здесь.