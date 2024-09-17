Сбер и Фонд целевого капитала ТюмГУ будут сотрудничать в области корпоративной филантропии

Западно-Сибирское отделение Сбербанка и Специализированный фонд управления целевым капиталом развития Тюменского государственного университета будут сотрудничать в области корпоративной филантропии. Советующее соглашение на промышленно-энергетическом форуме TNF подписали управляющий банком Роман Дубинский и председатель правления Фонда, ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Стороны намерены развивать культуру корпоративной благотворительности, работать над повышением престижа эндаумент-фондов в обществе, а также реализовывать совместные программы и проекты, направленные на достижение целей деятельности Фонда.

Роман Дубинский:

Сбербанк и Тюменский государственный университет имеют долгую историю успешного сотрудничества. Мы проводим лекции по финансовой грамотности и кибербезопасности для студентов, предоставляем им возможность прохождения практики и стажировок в банке, а многие выпускники впоследствии становятся частью нашей команды. Подписанное соглашение с Иваном Сергеевичем — не первое. Ране мы подписали документ о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Новое направление нашего партнерства будет направлено на поддержку инициатив молодых и одаренных студентов ТюмГУ.

Иван Романчук:

Фонд целевого капитала ТюмГУ становится драйвером развития университета. В 2024 году Фонду исполнилось 15 лет. Отрадно, что в год юбилея число друзей университетского эндаумента пополнилось и давним партнером вуза – Сбером. ТюмГУ и Сбер связывает эффективное сотрудничество в области образования, науки и инноваций, однако новое соглашение подчеркивает для нас готовность банка вкладываться и в долгосрочное развитие университета через содействие в развитии Фонда целевого капитала.