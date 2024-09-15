К TNF готовятся тюменские дизайнеры

Промышленно-энергетический форум TNF становится и площадкой для демонстрации достижений креативных индустрий.

- Форум собирает большое количество участников и гостей. Поэтому модные сезоны "НЕХОЛОДНО" - отличная возможность показать достижения тюменских дизайнеров, - говорит член Торгово-промышленной палаты Тюменской области, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - 18 сентября мы представим сборные коллекции наших модельеров. Стильные, яркие образы будут впервые представлены именно на площадке форума, и надеюсь, станут его модной визитной карточкой.

Показ будет называться "Ода женственности" и по словам организаторов подчеркнет осенние мотивы.

- Для показа мы привлечем большую часть тюменских дизайнеров, которые представлены в ЦУМе. Их задача сделать запоминающиеся образы, которые для участников форума будут ассоциироваться с Тюменью. Так что яркие впечатления гарантированы, - говорит управляющий концепт-стор "Смыслы" Снежана Гордеева.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени.