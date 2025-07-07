"Абалакское поле" собирает реконструкторов 10-13 июля

Уникальный фестиваль военно-исторической реконструкции, на который съезжаются лучшие клубы реконструкторов со всей России и ближнего зарубежья, в этом году стартует в тобольском селе Абалак" 10 июля. Зрителям и участникам гарантируют зрелищные бои и атмосферу Средневековья на протяжении четырех дней.

Впервые на "Абалакском поле" планируют провести VR квест "Битва за Сибирь с “Вратами Сибири”, в основе которого одно из значимых сражений в истории Сибири – легендарная битва на Чувашском мысу, где сошлись казаки атамана Ермака и многочисленное войско хана Кучума.

В числе новинок историко-просветительский квест-маршрут по территории фестиваля с заданиями от ремесленников и воинов "Времена героев", экскурсия "Сквозь времена: От битвы к очагу" с погружением в контрастные миры, реконструкция обряда "Похороны знатного руса", школа юного реконструктора с ежедневными занятиями для детей по основам исторических ремесел и тактикам боя.

Основная программа выглядит так: 10 июля - день реконструкторов, 11 и 12 июля - официальное открытие и основной день с ночными опен-эйрми "Медовый пир", на которых выступят группы "ЛЁДЪ", "McNab" ("Макнаб"), "AETERNA", "Gilead" и дуэт "Vanessadd" из Екатеринбурга, 13 июля - закрытие фестиваля. На фестивале пройдут турниры боевых пятерок и лучников, состязания дружин средневековых воинов, массовые сражения реконструкторов, представят различные средневековые ремёсла и организуют ярмарку тематических изделий.

Гостей ждут по адресу: Абалак, улица Советская, 50/3. Подробности и условия участия можно узнать на сайте проекта и в соцсетях.