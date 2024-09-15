День открытых дверей 15 сентября пройдет на площадках TNF

15 сентября на площадках TNF пройдет День открытых дверей, принять участие в активностях промышленно-энергетического форума смогут все желающие, но нужно заранее зарегистрироваться в личном кабинете.

Программа:

12:00–14:00 - концерт центра творчества "Максимум".

14:00–15:00 - подкасты TNF.

14:00, 15:00, 16:00 - экскурсия на уличной выставке форума.

15:30 - торжественное открытие площадки TNF LIVE – главного концертно-гастрономического пространства форума.

15:40–16:30 - концерт музыкальной группы SYNTHEZZA.

Пройти на площадки форума можно только при предъявлении бейджа, его можно получить на стойке регистрации TNF.