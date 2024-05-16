Моор: Тюмень намерена стать технологическим хабом для развития топливно-энергетического комплекса России

Тюмень, Тюменская область имеет серьезные амбиции стать современным технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса России, заявил губернатор Александр Моор, выступая перед участниками Технологической недели TNF.

Александр Моор осмотрел выставку оборудования и технологических разработок для нефтегазового комплекса, которая проходит на площадке "НОВАТЭК НТЦ" в Тюмени в рамках Технологической недели TNF и выступил на пленарной сессии "Консолидация отраслевого спроса: новые возможности для промышленности".

"Обеспечение технологического суверенитета зависит прежде всего от реализации потенциала отечественной промышленности. Одно из необходимых условий решения этой масштабной задачи – повышение эффективности межотраслевого взаимодействия и выстраивание надежных кооперационных цепочек. Вполне закономерно, что сегодня эти актуальные вопросы обсуждаются в столице Тюменской области. Здесь имеется солидный опыт реализации инвестиционных проектов в производственной и научной сферах", – подчеркнул глава региона, отметив, что Тюменская область имеет серьезные амбиции стать современным технологическим хабом для развития всего топливно-энергетического комплекса России.

В Тюменской области сформирована объединенная в одну экосистему инфраструктура господдержки промышленных предприятий и разработчиков наукоемких технологий.

"Огромную поддержку нам оказывают и Тюменский нефтегазовый кластер, и Промышленно-энергетический форум TNF. Мы надеемся, что в сентябре этого года он станет выставкой достижений энергетического машиностроения по направлению нефтегазового оборудования. Понятно, что есть и альтернативные площадки. Но такой поддержки с точки зрения соглашений и дорожных карт нам не оказывает никто. И мы хотим из года в год демонстрировать именно здесь результаты нашей деятельности за предыдущее время", – отметил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов.

В Технологической неделе TNF участвуют представители 80 компаний из 18 регионов России.