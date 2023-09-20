 Моор: в России должны быть собственные крупные нефтесервисные компании

19:25 20 сентября 2023
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Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пленарной сессии "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности", отметил важность создания в стране нескольких крупных нефтесервисных компаний. 

"Они будут создавать спрос на новое оборудование и технологии. Решить эту задачу на региональном уровне очень сложно, но мы могли бы, используя  инструментарий нормативного регулирования, налогового стимулирования, финансовой поддержки, дать возможность, учитывая компетенции нашей страны в этой сфере, вырастить несколько нефтесервисных компаний, которые, заполнив российский рынок, могли бы выйти и на международный", - заявил Моора пленарной сессии.

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