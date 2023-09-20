Моор: в России должны быть собственные крупные нефтесервисные компании

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пленарной сессии "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности", отметил важность создания в стране нескольких крупных нефтесервисных компаний.

"Они будут создавать спрос на новое оборудование и технологии. Решить эту задачу на региональном уровне очень сложно, но мы могли бы, используя инструментарий нормативного регулирования, налогового стимулирования, финансовой поддержки, дать возможность, учитывая компетенции нашей страны в этой сфере, вырастить несколько нефтесервисных компаний, которые, заполнив российский рынок, могли бы выйти и на международный", - заявил Моора пленарной сессии.