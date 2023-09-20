Главное событие TNF 2023 cмогут посмотреть все желающие

Ключвым событием промышленно-энергетического форума TNF станет пленарная сессия "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности" с участием вице-премьера Правительства РФ Александра Новака и генерального директора ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова.

На сессии речь пойдет о том, какие направления компании ТЭК считают стратегическими и плануруют развивать в первую очередь, как обеспечить эффективное сотрудничество научных, производственных предприятий с сервисными предприятиями и добывающими компаниями, роль государство в реализации программы технологического суверенитета

Трансляция сессии пройдет здесь.