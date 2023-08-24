Космонавт Мисуркин на ТНФ расскажет об управлении в "невесомости" и навыках самоорганизации

На форуме TNF-2023 Герой России Александр Мисуркин расскажет тюменцам о способах управления в "невесомости" и навыках самоорганизации.
Открытую лекцию он прочитает 18 сентября. Встреча пройдет в лектории на площадке выставки TNF EXPO перед Технопарком.
Присоединиться к лекции могут все желающие абсолютно бесплатно. Регистрация по ссылке: oilgasforum.ru
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