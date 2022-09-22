Развитие ТЭК и игру по новым правилам с учетом геополитики обсудили в Тюмени

Главная пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам" состоялась во второй день Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

Основными темами сессии стали вопросы новой промышленной политики, которая формируется сейчас, и будет действовать в ближайшие десятилетия. Участие в дискуссии приняли вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, предправления и гендиректор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов, предправления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

Денис Мантуров отметил, что государство и компании нефтегазового машиностроения уже сталкивались с ограничениями в отношении поставок оборудования для шельфов и трудноизвлекаемых запасов. Но они смогли сделать очень многое, чтобы уйти от зависимости от западных технологий и поставщиков:

В 2014 году уровень импортозамещения был чуть более 40% по нефтегазовому машиностроению в целом, на сегодняшний день картинка изменилась кардинально - это 60% независимости технологической. … Работа предстоит большая, рассчитываем к 2025 году выйти на 80% технологической независимости. Для этого есть все предпосылки, фундамент создан. Вместе с компаниями будем продолжать эту работу.

Владимир Якушев напомнил об уникальности УрФО. Ямал и Югра производят 90% газа и 50 % нефти и все крупные нефтегазовые компании работают в этих двух регионах. Есть также четыре субъекта (Курганская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области) с развитым машиностроительным комплексом и наукой, которая активно сопровождает нефтегазовый сектор. "А так как поставщик и заказчик часто находятся в зоне конфликта, то власть здесь выступает неким буфером. Когда поставщики и заказчики встречаются на таких форумах, как тюменский, лицом к лицу, обсуждают свои вопросы и проблемы, то власть выступает в роли того самого коммуникатора, который может помочь прийти к соглашению", - отметил Якушев.

Александр Моор подчеркнул важность создания Нефтегазового кластера. "Искренне благодарю всех партнеров форума, которые уже перешли в категорию друзей нашего региона. Это "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Роснефть", "Новатэк", "Сибур", "Лукой", "Сибур", "Транснефть" и многие и другие. Для нас очень ценен вклад в форум, участие первых лиц и сотрудников. Это создает ту самую неповторимую атмосферу TNF, которая из года в год притягивает большое количество участников нашего форума. Призываю всех спикеров и экспертов к открытому и честному диалогу. Взвешенному формированию позиций и гипотез по поводу дальнейшего развития нашей экономики. К взвешенному событию", - сказал Моор.

Дмитрий Артюхов в свою очередь сообщил, что добыча смещается на север и есть волнующими темами в связи с эти являются технологии сжижения и флот. "Понятно, что СПГ с учетом геополитик – самое хорошее решение по транспортировке газа. Но с флотом есть такие сложные задачи, которые предстоит серьезно решать. Касательно технологий сжижения, здесь ситуация лучше. У нас уже на Ямале четвертая очередь "Ямал СПГ" сделана на отечественной технологии. Она может быть среднетоннажная, но нет никаких сомнений, что в кооперации с промышленностью Урала, Нижнего Новгорода, Казани удастся получить нужный результат", - отметил Артюхов.

Михаил Карисалов подчеркнул, что еще в 2016-2017 году на Сибуре были формализованы группы по импортозамещению, связано это было с рядом номенклатурных групп, в частности химии. "Уже тогда в составе акционеров СИБУРа были китайские компании, в том числе, одна из крупнейших компаний Sinopec, вторая в мире по размеру. Это тоже нам сильно помогло в части наработок. Все это привело к тому, что здесь, в Тюменской области, проект "ЗапСибНефтехим" имел в общезаводском хозяйстве порядка 80 % уже полностью локализованной продукции: емкостное оборудование, кабель, часть программного обеспечения, большая часть систем технологических по некритическим процессам, не лицензируемым процессам. Сейчас в Амурской области в межотраслевом партнерстве с ПАО "Газпром" мы реализуем проект Амурского ГХК в связке с их Амурским ГПЗ. Все разговоры, связанные с НИОКРом, поддержкой науки, разработкой тех или иных программ, локализацией производств, машиностроением мы начинаем с того, что что нужно вложиться в конструкторскую документацию. За эти 10 лет было сделано очень много для обеспечения предприятий конструкторскими кадрами, программным обеспечением. Мы стартуем точно не с пустого места", - рассказал Карисалов.

Александр Дюков поделился итогами работы компании и планами по освоению Арктики по видеосвязи. "Сегодня уже 40 % нашей добычи приходится на трудноизвлекаемые запасы. А если говорить о новых мощностях, то это 80%. При этом мы в последние 10-15 лет шли в новые регионы с более суровыми климатическими условиями. Туда, где не было соответствующей инфраструктуры. Сейчас более 40% добычи у нас уже приходится на Арктику. На начальном этапе зарубежные технологии и решения помогли нам в разработке трудноизвлекаемых запасов. Но если говорить о технологических вызовах, которые стоят перед нами прямо сейчас, то ответов на эти вызовы нет нигде в мире. И нам надо полагаться только на себя и создавать собственные инновационные решения. Такую задачу мы перед собой ставим. А вторая, не менее важная задача, - это обеспечение непрерывности всех производственных процессов. И для ее решения мы, с одной стороны, уже много лет развиваем сотрудничество с российскими производителями, с другой - прорабатываем возможности поставок запчастей и комплектующих к оборудованию из дружественных стран.

Александр Ведров, заместитель генерального директора, АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей": "Мы считаем, что Технологический акселератор – наш пилотный проект – удался. Мы понимаем, что сотрудничество с крупным государственным концерном вызывает некоторые опасения у малого и среднего бизнеса. Но весь наш опыт работы и уже реализованные проекты свидетельствуют о том, что нам можно доверять. Поэтому компании МСП готовы к сотрудничеству с нами. Мы собираемся и дальше использовать этот опыт – не только в ТЭКе, но и в медицине, и еще в ряде отраслей, которые мы для себя выбрали".

Азат Шамсуаров, первый вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ", предложил разработать стандарты качества трубной продукции: "Конечно, есть процедура входного контроля, но часто наблюдается несоответствие заявленных поставщиками сертификатов и качества оборудования, которое мы в итоге получаем. Нам важно приобрести не только оборудование, но и сервисный цикл, чтобы поставщики несли ответственность за свою продукцию". Также Шамсуаров отметил важность работы с кадрами, для этого он предложил взаимодействовать с образовательными учреждениями в проектом направлении.