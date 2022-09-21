TNF 2022 в первый день привлек около 7,5 тысячи участников

Пои итогам первого дня Промышленно-энергетического форума TNF стало известно, что количество официально зарегистрированных участников превысило 7 тысяч человек.

Открытие форума состоялось на площадке павильона TNF EXPO.

"Этот год для нас особенный, потому что Форум TNF 2022 приобрел федеральный статус, подписано соответствующее постановление Правительства РФ. Это признание нашей площадки, которая из небольшой конференции геологов превратилась в место, где встречаются профессионалы", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным оргкомитета, на форум зарегистрировалось рекордное количество участников – 7 484 человека. На посещение выставки - 4 880. Это на 60% больше, чем в прошлом году.

Главная тема форума — национальные технологические приоритеты, стратегии лидерства. Первый и третий дни TNF посвящены технологиям, разработкам, глобальным вопросам, связанным с мировыми энергетическими рынками, международной повесткой, внедрением национальных стандартов, развитием нефтехимии, нефтегазохимии будет посвящен второй день форума.

Технологические дни компаний ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "Газпром Нефть" стали ключевыми событиями первого дня TNF. Во время встреч разработчики презентовали свои идеи и проекты потенциальным заказчикам – представителям ведущих нефтегазовых компаний страны.

Состоялось открытие Саммита HR-директоров топливно-энергетического комплекса. Он впервые проходит в рамках Промышленно-энергетического форума. Это отдельная трехдневная насыщенная программа, включающая в себя экспертные лекции, практическую работу, дискуссии и неформальное общение.

Дни поставщика ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО "СИБУР Холдинг" также прошли в первый форумный день. Представители компаний встретились с потенциальными и реальными поставщиками, обсудили актуальные вопросы технологической независимости и прозрачности работы друг с другом.

В рамках Дня стратегического партнера ПАО "Газпром нефть" состоялась серия мероприятий, на которых руководители предприятий и ее дочерних обществ рассказали о новых веяниях в технологической стратегии компании. Также эксперты "Газпром нефти" провели стратегическую сессию, посвященную развитию экосистемы технологических партнерств, и рассказали о внедрении инструментов программы трансформации "PRO-Развитие".

Сегодня, 21 сентября, выставку осмотрит вице-премьер и министр промышленности, куратор Уральского федерального округа Денис Мантуров, состоится главная пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам". Ключевыми спикерами на форум приглашены также полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов, первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.