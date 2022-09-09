Главы Минпромторга и Минцифры приедут в Тюмень на TNF 2022

Фото из архива https://t.me/oilgasforum_TNF

Зампредседателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявлены в качестве спикеров Промышленно-энергетического форума TNF 2022.

Организаторы форума сообщают, что вице-премьер примет участие в традиционном обходе выставки TNF EXPO официальной делегацией, а также в Главной пленарной сессии "Промышленность и ТЭК: стратегическое партнерство или игра по новым правилам?", которая пройдет 21 сентября.

В этот же день состоится пленарная сессия. Экспертам и спикерам пленарного заседания предстоит сформировать основы новой промышленной модели страны, которая будет работать в ближайшие десятилетия. Для этого необходимо ответить на актуальные вопросы:

- что препятствует ускоренному достижению технологического суверенитета,

- на какие изменения готовы крупные игроки отрасли,

- разработка каких технологий приоритетна,

- как следует организовать работу на внешних рынках.

Необходимо выработать подходы и найти решения, которые позволят обеспечить реализацию новой промышленной политики России, нацеленной на сохранение лидерских позиций российского ТЭК на мировом нефтегазовом рынке в условиях внешних ограничений.

Помимо Мантурова и Шадаева, в числе спикеров на сессию заявлены первый заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.