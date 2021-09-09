Андрей Пантелеев рассказал, кто будет ключевым спикером на Тюменском нефтегазовом форуме

Нефтегазовый форум в Тюмени пройдет с 14 по 16 сентября, участие в главной пленарной сессии примет вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев на пресс-конференции в среду.

На форуме ключевой темой станет трансформация и новая стратегия развития промышленности в эпоху глобальных изменений, пройдут дискуссионные площадки и важные обсуждения, касающиеся будущего развития человечества с участием известных лекторов и бизнес-тренеров, а на Технологических днях заслушают более пятидесяти проектов.

Приглашены участники и спикеры крупнейших нефтегазовых компаний ("СИБУР Холдинг", ЛУКОЙЛ, Роснефть), замминистра энергетики Павел Сорокин, замминистра промышленности Михаил Иванов. На форум приезжает с большой повесткой "Газпром нефть". В пленарной сессии будет участвовать ее руководитель Александр Дюков. Компания СИБУР и ее глава Дмитрий Конов расскажут о "зеленых" технологиях, о том, как сделать мир более экологичным. Большие делегации ожидаются от ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Сургутнефтегаза.

Форум посетят и зарубежные компании и партнеры. Так, приедут представители Франко-российской торговой палаты с бизнес-миссией. С ними будет представлено шесть компаний, которые сегодня работают на территории РФ. Их презентации позволят выстраивать более точечную коммуникацию с международными компаниями. Кроме того, ожидается приезд на Форум первого вице-министра энергетики Казахстана с деловой миссией. "Мы надеемся, что трек работы по нефтегазовому сектору станет одним из локомотивов наших международных отношений", - добавил Пантелеев.

По словам замгубернатора, к форуму уже все готово, на него зарегистрировались более 2000 человек, всего ожидается около 8000 посетителей и гостей. За 12 лет существования TNF стал площадкой, где принимаются конкретные решения и компании приобретают все большую устойчивость не только в России, но и на мировой арене, считает Пантелеев.