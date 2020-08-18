Участники Тюменского нефтегазового форума сдадут тесты на covid-19

На TNF 2020 каждого участника снабдят средствами индивидуальной защиты, а при входе в Технопарк и в аэропорту гости форума смогут сдать тест на коронавирусную инфекцию.

TNF – территория, свободная от covid-19 - это станет одним из неукоснительных правил Тюменского нефтегазового форума в 2020 году. Офлайн-часть пройдет на площадке Тюменского технопарка и рассчитана на 2 000 человек. Организаторы предусмотрели целый комплекс мер по соблюдению необходимых санитарно-эпидемиологических норм, которые в то же время будут комфортными и незаметными. "Это новая реальность и, прежде всего, безопасность для всех", – отмечают в Оргкомитете TNF.

С целью обеспечения безопасности всех участников форума в терминале "B" аэропорта Шереметьево, аэропорта "Рощино", на площади перед зданием Тюменского технопарка и в отеле Hilton будет предусмотрено проведение экспресс-тестов на covid-19 (время подготовки результата – 15-30 минут). Данные будут автоматически загружаться в карточку гостя. Таким образом, участники форума получат доступ на площадку только при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию. В случае выявления положительного результата будет проводиться необходимый комплекс мер по безопасности.

Каждому участнику в раздаточный материал будет включен набор средств индивидуальной защиты: при желании участники форума могут воспользоваться масками и перчатками. При входе на территорию форума будет проводиться термометрия, обработка рук антисептиками. Персонал TNF будет обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, а поверхности планируется протирать дезинфицирующими средствами каждые 30 минут. Обязательный перечень мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности будет согласован с главным санитарным врачом Тюменской области, добавляют организаторы TNF.

Тюменский нефтегазовый форум – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой и машиностроительной отраслей, высокопоставленных представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка. 22-24 сентября 2020 года Форум TNF соберет более 40 000 участников на 35 различных онлайн- и офлайн-площадках. В программе форума: пленарные сессии, панельные дискуссии, Технологические дни, а также выставка инновационных технологий и разработок.

Пресс-служба Тюменского нефтегазового форума