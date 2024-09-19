Моор, Цивилев и Алиханов оценили перспективы развития российского ТЭК

Для решения задач по технологической независимости российским регионам надо не конкурировать, а кооперироваться. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе одной из дискуссий в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2024, который продолжает работу в Тюмени. Основная тема форума – "Технологическая устойчивость: стратегия развития".

"Пример эффективной межрегиональной кооперации – наш тюменский Нефтегазовый кластер. Это открытая площадка, которая объединяет 168 компаний из 24 регионов. При этом число участников кластера постоянно растет", – отметил губернатор.

Александр Моор и почетные гости форума, в том числе министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Югры Руслан Кухарук, осмотрели научно-исследовательский центр компании "Газпром нефть", который готовится к открытию в областной столице.

Лабораторный комплекс площадью 12,5 тысячи кв. метров станет экспертной площадкой для глубокого изучения геологии трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири и геологических материалов с месторождений "Газпром нефти", расположенных на всей территории нашей страны. Кроме того, на базе центра создадут современный образовательный кластер.

На одном из тюменских заводов Антон Алиханов и Александр Моор в торжественной обстановке дали старт сборке первого опытного образца газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт. Он должен обеспечить плановую замену и модернизацию парка импортных двигателей, которые задействованы в газотранспортной системе страны. Изготовление и проведение стендовых испытаний планируется завершить до конца 2025 года.

На другой промышленной площадке почетные гости осмотрели современную российскую систему верхнего привода буровой установки. Ранее подобное оборудование закупалось за рубежом.

"Убедились, что наша промышленность успешно занимается импортозамещением", – прокомментировал Александр Моор.

Александр Моор, Сергей Цивилев, Антон Алиханов, Руслан Кухарук, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко, руководители делегации Казахстана осмотрели выставку TNF EXPO. Представители российских компаний, в том числе входящих в тюменский Нефтегазовый кластер, представили почетным гостям инновационное оборудование и технологии для нефтегазового комплекса.

В этом году на выставке существенно расширен сегмент разработок в сфере цифровизации топливно-энергетического комплекса. В частности, компания "Роснефть" презентовала целую линейку IT-продуктов, призванных повысить эффективность работы отрасли.

На выставке Александр Моор подписал соглашение между правительством Тюменской области и компанией "Технологии ОФС" о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала. Еще одно соглашение заключено между региональным правительством и компанией "Газпром нефть" в целях повышения научного и инновационного потенциала создаваемого в Тюмени межуниверситетского кампуса.

На пленарной сессии "Технологическая устойчивость: стратегия развития" Александр Моор, Сергей Цивилев и Антон Алиханов оценили перспективы развития российского ТЭК с учетом современных вызовов. Показательны результаты опроса, проведенного среди участников встречи. Более 44 процентов из них считают, что технологическую устойчивость отрасли может обеспечить только совокупность таких факторов, как господдержка, подготовка квалифицированных кадров, научные достижения и технологии, а главное – общее желание достичь поставленной цели.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу топливно-энергетического комплекса в условиях санкционного давления, Минпромторгом России задействованы механизмы поддержки для создания и внедрения отечественного оборудования, отметил Антон Алиханов. На развитие нефтегазового машиностроения государство направило 60 миллиардов рублей.

"Благодаря этой поддержке на сегодня уже освоено производство более 160 видов отечественного оборудования для ТЭК", – рассказал глава Минпромторга РФ. Действующие меры поддержки уже доказали свою эффективность. Если в 2014 году доля закупок российского нефтегазового оборудования составляла 43 процента, то по итогам прошлого года она превысила 65 процентов.

"Нам нужен выход на внешние рынки. Российский рынок, конечно, важен. И технологический суверенитет необходимо обеспечивать, особенно в такой важной для бюджета отрасли, как добыча нефти и добыча газа. Но, несомненно, чтобы продолжать зарабатывать много, нашим машиностроителям желательно выходить на внешние рынки", – подчеркнул Антон Алиханов.

Сергей Цивилев рассказал о разработке энергетической стратегии России. Минэнерго готово принимать предложения, направленные на развитие отечественной энергетики. Министр также отметил возрастание роли цифровизации. "Новые IT-решения могут кардинально продвинуть наши технологии, сделать их высокоэффективными", – уверен он.

Кроме того, глава Минэнерго РФ обратил внимание на необходимость как можно более ранней профориентации молодежи с целью подготовки инженерных кадров для отрасли.

По мнению Сергея Цивилева, Промышленно-энергетический форум TNF – замечательная площадка, которую необходимо развивать.

Алексей Кушнаренко с удовлетворением отметил, что сотрудничество между Республикой Беларусь и Тюменской областью активно развивается.

"Мы форум TNF ждем, мы к нему готовимся – формируем пакет вопросов, которые можем решить вместе с российскими коллегами. Тюменская область входит в число лидеров среди российских регионов по товарообороту с Республикой Беларусь. Мы видим здесь огромный потенциал", – сказал он. Министр энергетики Республики Беларусь поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за гостеприимство.

Значение Промышленно-энергетического форума TNF для развития региональной экономики и научно-образовательной сферы растет с каждым годом, подчеркнул Александр Моор.

"С каждым годом форум становится все интереснее для наших гостей и партнеров, мы слышим от них слова благодарности. А самое главное – мы достигаем целей, которые всегда перед собой ставим. Основная задача – это максимальная практическая эффективность для участников форума. Мы стремимся помочь им найти новые решения и технологии, новых партнеров, услышать новые мысли, которые помогут в реализации стратегии развития той или иной компании", – прокомментировал глава региона.

Участие в TNF-2024 двух федеральных министров, а также представительных делегаций Белоруссии и Казахстана, губернаторов Ямала и Югры подтверждает, что у тюменского Промышленно-энергетического форума есть большой потенциал для дальнейшего развития, в том числе на международном уровне, акцентировал внимание губернатор.

Промышленно-энергетический форум TNF-2024 завершит работу 19 сентября. Последний день форума будет посвящен цифровизации.