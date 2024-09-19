Тюменцы рассказали, как и на что их семьи копят деньги

По данным исследования ВТБ, практически каждый второй тюменец считает, что неудачные инвестиции могут отразиться на отношениях в семье. Большинство жителей региона предпочитают консервативную стратегию накоплений – это вклады и накопительные счета в банке. Откладывают деньги в основном для формирования подушки безопасности, на отпуск, ремонт или новый автомобиль.

73% респондентов отметили, что формируют семейные накопления. 22% сообщили, что их сбережения исключительно личные. А почти треть участников исследования рассказали, что в их семье копят все, кто зарабатывает или может что-либо отложить. И только у 4% откладывает деньги только муж, а у 3% — только жена.

Основные цели семейных накоплений - создание финансовой подушки безопасности на случай непредвиденных ситуаций, так ответили 55% опрошенных. На отпуск откладывает средства каждая вторая семья, на ремонт – 38%, а на покупку или замену автомобиля – 36% респондентов. В пятёрку наиболее распространённых целей также входит расширение жилплощади (25%).

Практически каждый второй участник опроса (45%) в Уральском федеральном округе полагает, что ошибки в накоплениях могут повлиять на отношения в семье. Свыше 60% тюменцев предпочитают копить деньги консервативно на вкладах, 19% инвестируют в недвижимость и только 5% выбирают рисковые инструменты.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов: