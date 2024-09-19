В тюменском поселке Богандинский к ноябрю 2025 года построят поликлинику

В следующем году откроется новая современная поликлиника в Богандинском, это станет важным шагом в развитии системы здравоохранения и улучшении качества жизни всех местных жителей, отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Поликлиника, рассчитанная на 240 посещений в смену, строится она в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

"В новую поликлинику войдут отделения для взрослого и детского населения, что позволит обеспечить доступ к качественным медицинским услугам для всех возрастных групп. Отдельного внимания заслуживает рентгено-диагностическое отделение, которое оборудуют по самым современным стандартам. Это существенно облегчит процесс диагностики и лечения, давая возможность врачам быстрее и точнее устанавливать диагнозы", — поделился главный врач Областной больницы №19 Мигран Мартиросян.

Строительство планируется завершить в ноябре 2025 года. В настоящее время проходит этап заложения фундаментов. Завершаются работы по подготовке основания для резервуаров, предназначенных для системы пожаротушения – ключевого аспекта безопасности медицинского учреждения. В скором времени начнётся строительство стен.