В Тобольском районе обновили два почтовых отделения

Фото - @mitryushkinlv

В Тобольском районе в селе Малая Зоркальцева почтовое отделение откроют после ремонта до конца года, в поселке Сибиряк отделение уже работает в новом модульном здании, сообщил глава района Леонид Митрюшкин.

"Почта в деревне - центр связи. Даже во времена цифровизации почтовые отделения не потеряли своей актуальности: оказывают услуги населению в новом формате. В Сибиряке в этом году возвели модульное здание почты. Для удобства жителей здесь есть компьютер с доступом в интернет: можно подтвердить профиль на "Госуслугах", воспользоваться его сервисами", - рассказал глава после осмотра отделения вместе с руководителем тобольского почтамта Александром Деревянченко.

В Сибиряке живут 300 человек, активнее всего услугами почты пользуются люди старшего возраста, но и молодёжь приходит. Выписывают печатную периодику, отправляют письма, открытки, посылки.

Преобразование отделений в сельской местности проходит по федеральной программы модернизации "Почты России".

В октябре сообщалось, что правительство Тюменской области и "Почта России" заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому региональное отделение УФПС пять лет не будет платить в бюджет налоги на транспорт и имущество, а высвободившиеся таким образом деньги направит на модернизацию техническое перевооружение городских отделений и строительство 14 современных офисов в сельской местности.