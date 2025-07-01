Тюменскому бизнесу презентовали инвестиционные и туристические проекты мурманского Мончегорска

Делегация из города Мончегорска Мурманской области побывала в Тюмени и Тобольске с целью изучить местный опыт по развитию туриндустрии и в заключительный день презентовала местному бизнес-сообществу свои турпродукты и инвестпроекты, в реализации которых тюменцы могут активно поучаствовать.

Мончегорск относится к моногородам, население - около 40 тысяч, большинство работают на местном предприятии. Не так давно он стал одним из опорных центров Арктической зоны России, активно развивает инфраструктуру, туризм, показывающий рост более чем в десять раз, считается одним из перспективных направлений, которые местные власти хотят развивать в том числе в формате межрегионального партнерства. Преимуществом территории является уникальная природа и климат, подходящие для активного отдыха, близость к озеру Имандра - крупнейшему озеру в Мурманской области и 14-му в России по площади водного зеркала. По словам гостей, у них не бывает жаркого лета, но и зима не суровая, благодаря Гольфстриму.

Мероприятие прошло в формате деловой сессии и стало площадкой для общения предпринимателей и туристической отрасли Тюменской и Мурманской областей. В числе участников — региональное отделение Торгово-промышленной палаты, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", а также туроператоры и представители бизнеса.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что межрегиональное сотрудничество — один из приоритетов в работе региона. По ее словам, область последовательно выстраивает партнерские связи с субъектами России — от Москвы до Арктики — и видит высокий потенциал взаимодействия с Мурманской областью. "Мы подписали соглашение в прошлом году, и сейчас важно наполнить его конкретными проектами. Коллеги приехали с четкими предложениями. Это возможность для тюменского бизнеса выйти на новый рынок. Наши предприниматели активно работают по всей стране, и Арктика с ее природным потенциалом — логичное следующее направление. Уже в этом году туроператоры Тюменской области отправятся на фестиваль "Имандра", а затем мы будем рады принять коллег у себя. Такие инициативы — основа для крепкого партнерства и расширения туристической карты страны", — отметила Мария Сергеевна.

Замдиректора Агентства развития Мончегорска Александр Елисеев рассказал, что туризм стал ключевым направлением роста города. С 2020 по 2024 год туристический поток вырос в 14 раз с 5 до 70 тысяч человек в год. Этому способствуют выгодное географическое положение, транспортная доступность, развитие событийного туризма и комплексная поддержка предпринимательства. "Мончегорск — город с большим потенциалом. Мы входим в число опорных территорий Арктической зоны России, реализуем мастер-план развития, запускаем новые инвестиционные проекты. Туризм стал важной точкой роста, но мы остро нуждаемся в профессиональных компетенциях. Именно поэтому мы обращаемся к таким регионам, как Тюменская область: здесь есть сильное предпринимательское сообщество и готовые решения. Мы представили тюменским компаниям инвестиционные лоты, сформированные с учетом инфраструктуры, интересов туристов и рыночных возможностей. Надеемся, что профессионалы из Тюмени помогут реализовать проекты нового уровня", — сообщил Елисеев.

Участники встречи обсудили перспективы событийного маркетинга, работу с туристическими маршрутами, а также опыт Тюменской области в продвижении бренда территории. Регион уже реализует успешную модель развития: от гастрономических инициатив до термального туризма и национальных маршрутов, поддерживаемых на федеральном уровне. Презентация завершилась приглашением предпринимателей и туроператоров на инвестур в Мончегорск в сентябре.