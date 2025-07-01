Летчице в Сургуте дали условный срок за небезопасные для клиентов полеты

12:05 01 июля 2025
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В мае 2023 года на аэродроме "Боровая" организатор полетов и пилот на легкомоторном самолете оказывали не отвечающие требованиям безопасности услуги развлекательного коммерческого полета с выполнением фигур высшего пилотажа с многочисленными нарушениями правил полетов, что создавало реальную опасность для жизни и здоровья людей. После этого было возбуждено уголовное дело.

По решению суда организатора полетов приговорили  к двум годам лишения свободы условно и штрафу, летчице назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно, штраф, а также запрет на 2,5 года осуществлять полеты, сообщили в СК на транспорте.

 

Теги: суд , Сургут
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