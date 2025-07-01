Жилые дома на 3-4 квартиры освободили от уплаты взносов на капремонт

В Тюменской области доработали программу капитального ремонта многоквартирных домов и исключили из нее 603 дома, в которых по 3-4 квартиры. Теперь жители смогут самостоятельно определять сроки ремонта и выполнять работы. А уплаченную сумму взносов им вернут.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов отметил, что жильцы таких домов, как правило, ремонты проводят самостоятельно, это практически частные дома.

Фонд капитального ремонта МКД вернет взносы, которые собственники помещений успели заплатить в общий котел. Самая крупная сумма к возврату — 210 807,5 рублей. ТРИЦ уже разослал жителям этих домов квитанции с информацией, как оформить возврат.

Если кратко, то заявителю нужно предоставить копии паспорта и документов на квартиру, а в заявлении прописать реквизиты счета, на который необходимо перечислить средства.

Документы принимают во всех отделениях ТРИЦ. Их также можно выслать в официальном приложении расчетного центра или почтой по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10. После получения документов Фонд капремонта выплатит средства в течение месяца.

Получить возврат смогут жители 416 домов. В 187 МКД Фонд выполнил капитальный ремонт конструктивов, поэтому люди продолжат оплачивать взносы пока не возместят стоимость работ. После этого квитанции перестанут им приходить.