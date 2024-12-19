Расходы бюджета Тюменской области за 9 месяцев достигли почти 227,5 млрд рублей

Расходы бюджета Тюменской области за 9 месяцев 2024 года превысили 227,45 млрд рублей или более 65,8% от годового плана. Финансирование всех социальных обязательств обеспечено в полном объеме, сообщает информационный центр правительства области.

Общий объем доходов областного бюджета за 9 месяцев 2024 года составил 209 млрд рублей – 75% годового плана. В структуре доходов 69% приходится на налог на прибыль предприятий и организаций, 15% - на НДФЛ.

Отмечается, что около 67% общих расходов областного бюджета за указанный период составили расходы на финансирование социальной сферы - почти 152 млрд рублей - 76% к плановым назначениям. На реализацию 30 государственных программ Тюменской области выделено более 185 миллиардов, или 81,5% расходов областного бюджета. В целом, за январь-сентябрь госпрограммы были профинансированы на 68,9% к плану на год.

По данным на 6 декабря 2024 года, годовой план по расходам выполнен более чем на 82%, по доходам – на 95%.

Основные параметры исполнения бюджета за указанный период озвучены на очередном заседании Тюменской облдумы.