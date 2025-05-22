Заморозки и снег обещают Тюменской области в ближайшие дни

В Тюменской области прогнозируются заморозки, дожди, грозы и сильный ветер 23 мая, местами порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Днем 24 и ночью 25 мая местами сильные осадки: дождь переходящий в мокрый снег, снег с ухудшением видимости. Ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Гололед, местами временное установление снежного покрова, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.