Заморозки и снег обещают Тюменской области в ближайшие дни

13:28 22 мая 2025
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В Тюменской области прогнозируются заморозки, дожди, грозы и сильный ветер 23 мая, местами порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Днем 24 и ночью 25 мая местами сильные осадки: дождь переходящий в мокрый снег, снег с ухудшением видимости. Ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Гололед, местами временное установление снежного покрова, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

Теги: прогноз погоды , снег
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