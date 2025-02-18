Замглавы Тюмени Дяченко перешел на работу в правительство Тюменской области

Заместитель главы Тюмени Артем Дяченко переходит на новое место работы – в правительство Тюменской области, сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев.

По словам Афанасьева, экс-зам отлично разбирается в вопросах местного самоуправления и организации муниципальных услуг. Проявил активное участие в реализации проекта "Тюмень для Победы" и "стал настоящей опорой для военнослужащих и их семей". Под руководством Дяченко административный департамент успешно справлялся со многими сложными задачами, обеспечивая эффективную работу городской администрации.

"Уверен, что его опыт и знания будут востребованы на новом месте работы, а те принципы и подходы, которые он внедрял, останутся важным наследием для нас всех", - отметил Афанасьев.