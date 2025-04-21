Тюменские власти сохранили все льготы на летний детский отдых и оздоровление

10:34 21 апреля 2025
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Все региональные льготные программы в сфере летнего отдыха и оздоровления детей продолжат действовать в Тюменской области в 2025 году. Об этом шла речь на совещании о подготовке к сезону летнего отдыха детей, которое прошло в правительстве региона  под председательством  вице-губернатора Ольги Кузнечевских.

"По занятости детей необходимо отработать с каждой семьей.  Особое внимание необходимо уделять детям участников специальной военной операции, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных семей", – подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Первоочередное право на получение путевок предоставлено детям погибших участников специальной военной операции. Отдых и оздоровление детей в Тюменской области готовы обеспечить 669 организаций – на 10 больше, чем в 2024 году. 

Все нормативные требования Роспотребнадзора, МЧС России, органов внутренних дел по обеспечению безопасности детей, находящихся в лагерях отдыха и оздоровления, должны быть выполнены в полном объеме, акцентировала внимание вице-губернатор.

Теги: #ТО , дети , лагерь , летний отдых , правительство Тюменской области
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