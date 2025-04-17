Тюменские власти и ОНФ пытаются помочь семье попавшего в реанимацию в Таиланде тюменца вернуть его домой

Семья проработавшего много лет в полиции Тюменской области Григория Шарова обратилась в ОНФ с просьбой помочь вернуть его домой из Таиланда, где с ним случился инсульт, он впал в кому и теперь находится в реанимации клиники в Паттайя, подробная информация о ситуации опубликована также в местных телеграм-каналах. "Фронтовики" в свою очередь о содействии попросили региональное правительство.

"Мы обратились в Правительство Тюменской области для того, чтобы оказали содействие нашему земляку. Региональные власти уже занимались этим вопросом. Так как много разных сложных юридических вопросов, областное правительство работает совместно с МИДом, держит связь с федеральным Центром медицины катастроф. Мы находимся на связи с семьей. Решается вопрос о его транспортировке авиабортом. В Тюмени его уже ждет лечащий врач, у которого он наблюдался последние годы", - сказал глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.