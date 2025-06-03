В Тюмени в пятницу стартует 26-й сезон "Трудового лета"

6 июня у здания администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) пройдет торжественное открытие 26-го сезона "Отрядов мэра". Начало в 9:30.

Трудовые бригады, как всегда, получат напутствие от почетных гостей, а командир сводного отряда отрапортует о готовности к "Трудовому лету — 2025". В этот день "муравьи" также принесут свою клятву.

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени напоминает, что программа летней занятости подростков "Отряды мэра" стартовала 5 июля 1999 года. В 2019 году проект вошел в тройку лучших на Всероссийском конкурсе практик самоопределения молодежи — Премии "Траектория" при Общественной палате РФ.

В этом году "Трудовое лето" будет посвящено "Героям тюменской земли".

Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени