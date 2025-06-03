В Нефтеюганске задержан подросток, поджигавший автомобили

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганску задержали 16-летнего местного жителя, подозреваемого в поджогах автомобилей.

В полицию поступило четыре сообщения о возгораниях машин в разных микрорайонах города. Три иномарки сильно пострадали, а владельцу четвертой удалось спасти свою машину от огня. Осмотр мест происшествий и собранные улики указывали на умышленные поджоги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в результате оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого — девятиклассника из Нефтеюганска. При задержании он сообщил, что поджоги совершал по указаниям, полученным по телефону. Ему позвонила женщина, представившаяся заведующей его школы, и попросила прислать фото паспорта. Затем ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и уверил, что из-за взлома аккаунта на Едином портале госуслуг необходимо перевести деньги на "безопасный счет". Поверив незнакомцу, парень перевел 200 тысяч рублей с банковского счета матери. После этого ему сообщили, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации, и что его маму и сестру могут арестовать. Чтобы этого избежать, нужно следовать дальнейшим указаниям.

Затем школьнику дали задание найти автомобили с патриотической символикой и поджечь их. Мошенники убедили его, что после выполнения поручения его родные останутся на свободе. Парень купил легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею машины и поджег их. Две машины удалось потушить неравнодушным гражданам до приезда пожарных. К счастью, никто не пострадал.

"Следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Одна из санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается", — добавила Ирина Волк.

Фото управления МВД по ХМАО