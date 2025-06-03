Тюменцу придется отработать на государство 2,5 года за поджог квартиры экс-жены

Ленинский районный суд Тюмени признал 59-летнего мужчину виновным в умышленном уничтожении, повреждении чужого имущества путем поджога и приговорил его к принудительным работ сроком на 2 года 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы, а также обязал компенсировать нанесенный бывшей супруге материальный и моральный ущерб в размере 1,6 млн рублей.

В суде установлено, что 31 декабря 2022 года подсудимый на почве неприязненных отношений из-за развода решил поджечь квартиру бывшей супруги. Дождавшись, когда она уйдет на работу, он проник в квартиру, разлил принесенную с собой горючую жидкость на мебель и поджег. В результате огнем были повреждены и уничтожены внутренняя отделка квартиры, мебель и имущество потерпевшей на общую сумму более 1 млн рублей.

Помимо работ и выплат, у виновного арестовали легковой автомобиль GEELY COOLRAY.