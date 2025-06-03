На участках трассы Тюмень - Омск организовано реверсивное движение

На некоторых участках федеральной трассы Тюмень - Омск организовано реверсивное движение
Дорожные работы производятся на проезжей части:
▫️Заводоуковский муниципальный округ. С 134 по 136 км автодороги Р-402 организовано реверсивное движение.
▫️Абатский муниципальный округ. С 336 по 339 км трассы Р-402 организовано реверсивное движение.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru