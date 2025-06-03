На участках трассы Тюмень - Омск организовано реверсивное движение

12:54 03 июня 2025
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На некоторых участках федеральной трассы Тюмень - Омск организовано реверсивное движение

Дорожные работы производятся на проезжей части:
▫️Заводоуковский муниципальный округ. С 134 по 136 км автодороги Р-402 организовано реверсивное движение.
▫️Абатский муниципальный округ. С 336 по 339 км трассы Р-402 организовано реверсивное движение.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

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