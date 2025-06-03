Шесть тонн мелочи сдали в банки жители Тюмени, Югры и Ямала

Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов за время акции "Монетная неделя", которая прошла в апреле этого года по всей стране при поддержке Банка России, сдали 1,3 млн монет на общую сумму 6,3 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил шесть тонн, сообщили в пресс-службе в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Чаще всего жители сдавали десятирублевые монеты – почти 40% от общего количества, на втором месте – монеты номиналом 1 рубль, их доля составила 18%. Жители регионов тюменской "матрешки" принесли в кассы банков и копейки. Доля монет номиналом до 50 копеек составила 11%.

Замуправляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова:

Банк России совместно с кредитными организациями регулярно проводит акции по приему монет. Они позволяют вернуть в денежный оборот осевшую в копилках мелочь и сократить затраты на ее чеканку. Уже второй раз в Монетной неделе, помимо банков, участвуют и сетевые магазины. В весенней акции в тюменском регионе приняли участие 78 подразделений банков и более 1500 торговых точек.

В целом по стране в акции приняли участие более 4 тыс. подразделений банков и 35 тыс. торговых точек. Россияне вернули в оборот 51 млн монет на сумму 242 млн рублей. Общий вес собранной мелочи достиг 242 тонны.