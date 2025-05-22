Форум "Патриоты Урала" продолжает принимать заявки на участие от волонтеров и блогеров

Волонтёров, общественных деятелей и блогеров из Тюменской области приглашают на форум "Патриоты Урала", на прохождение регистрации у желающих осталось несколько дней.

Форум Уральского федерального округа "Патриоты Урала" состоится 27 июня в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. на нем волонтёры, гражданские активисты и блогеры смогут обменяться опытом поддержки участников СВО, послушать экспертов и высказать свои предложения.

Полномочный представитель Президента России в УФО Артём Жога:

Мы сосредоточимся на реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции, а также на журналистике в период СВО. Темы важные и актуальные, вопросов для обсуждения много. Попробуем вместе взглянуть на них свежим взглядом и найти интересные, эффективные решения.

Более 300 заявок на форум уже поступило из всех регионов Уральского федерального округа, а также из Москвы, Оренбуржья, Пермского края, Запорожья и Донбасса. Зарегистрироваться на форум можно до 26 мая включительно.