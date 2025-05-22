Экс-замгубернатора и депутат Тюменской облдумы перешел на работу в Госдуму

Зампредседателя и руководитель депутатской фракции ЛДПР Тюменской облдумы, а до избрания депутатом - замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев сообщил, что продолжил свою деятельность в качестве депутата Госдумы России.

"Добрый день, уважаемые друзья и единомышленники! Рад сообщить, что приступил к работе и готов всегда быть на связи с вами. Ваши вопросы, предложения и идеи важны для меня, ведь вместе мы можем сделать многое для наших регионов и России. Вместе мы сила! С уважением, ваш депутат Государственной думы Владимир Сысоев, фракция ЛДПР", - проинформировал он подписчиков в своем телеграм-канале.

У Сысоева уже есть опыт работы в Госдуме: с 2015 до марта 2019 года он был депутатом VI и VII созывов, был там заместителем председателя комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, первым зампредседателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. С марта 2019 по июнь 2021 года работал заместителем губернатора Тюменской области Александра Моора.

Ранее Евгений Марков официально сложил полномочия депутата Госдумы, куратора УрФО по линии партии ЛДПР в связи с назначением на должность замминистра природных ресурсов и экологии РФ, на новом посту он курирует департамент леса и координирует Рослесхоз.

Марков в Госдуму пришел в 2019 после того, как ЦИК передал ему вакантный депутатский мандат Сысоева от ЛДПР. В 2021 году переизбрался в новый состав по списку ЛДПР от Тюменской области, Югры и Ямала. С 12 октября 2021-го занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.