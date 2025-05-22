Тюменские школьники встретились с командиром расчета БПЛА

Командир расчета беспилотников рассказал школьникам Тюмени о специфике своей службы в зоне специальной военной операции.

Интересная встреча прошла в Штабе общественной поддержки “Единой России” для старшеклассников двух тюменских школ. О специфике своей службы на СВО в рамках мероприятия "Детям о героизме: личный пример защитников Отечества" ребятам рассказал боец специальной военной операции с позывным Рязан.

Рязан является действующим командиром расчета БПЛА и в настоящее время находится в коротком отпуске. По приглашению руководителя регионального исполкома общественной организации "Офицеры России" Александра Сукаченко мужчина пришел в Штаб и принес с собой несколько беспилотников. Механизмы вызвали неподдельный интерес у юношей. Они рассмотрели дроны, смогли подержать их в руках, попробовать ими поуправлять. Также "Рязан" ответил на вопросы молодежи о разных видах беспилотников, их назначении, какой максимальный вес они могут поднять, на какое время хватает их батареи.



"Самый уставший человек в блиндаже - это оператор БПЛА", - смеется боец. Именно операторы днем и ночью патрулируют ближайшее воздушное пространство и охраняют покой своих сослуживцев на передовой. По словам "Рязана", профессия оператора БПЛА весьма перспективна. В нашем городе есть люди, которые занимаются запуском беспилотников и их и управлением с 2010-2014 годов. Также боец посоветовал ребятам много ходить, заниматься спортом и даже не пренебрегать компьютерными играми - многие из них способны дать первые навыки тактики и управления дронами.



С рассказом о гуманитарной миссии и тыловой работе перед школьниками выступил руководитель "Офицеров России" Александр Сукаченко. Его команда вот уже 21 раз выезжала на передовую и в новые регионы, чтобы передать необходимую технику и оборудование нашим бойцам.



"Через три недели после начала спецоперации мы уже находились в Донецке. Там было очень мало электричества, не было связи. Заезжали туда ночью, договаривались о встречах на каких-то точках. Везли медикаменты в госпитали, обмундирование ополченцам", - вспоминает Александр Сукаченко. Он показал фотографии, как выглядели города Донбасса после освобождения - Донецк, Волноваха, Мариуполь, поделился живыми впечатлениями от поездок в зону боевых действий.



Подобные мероприятия проходят в рамках проекта "Патриоты 72", который реализует региональная организация "Офицеры России" совместно со Штабом общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области при содействии Фонда президентских грантов. В рамках проекта ученики старших классов встречаются с бойцами СВО, участвуют в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей, армейских "браслетов выживания", которые используются на передовой для хозяйственных и тактических целей, а также в субботниках на местах захоронения ветеранов.